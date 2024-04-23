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Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 461 тис. рашистів, фото: «Гордон»

Російська армія за добу втратила 800 осіб (ІНФОГРАФІКА)

23 кві 2024, 09:55
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 461 тис. 60 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 241 танк;
  • 13 тис. 916 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 765 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
  • 769 одиниць засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 407 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 117 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 936 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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