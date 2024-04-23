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Знищення російського дрона-камікадзе, скріншот відео
Знищення російського «Шахеда» показали ВМС ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194632-znyschennya-rosiyskogo-shaheda-pokazaly-vms-zsu-video.htmlРакурс
ВМС ЗСУ сьогодні, 23 квітня, вранці опублікували відео, котре показує момент знищення російського дрона-камікадзе типу «Шахед».
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Відео влучної та майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях в повітрі під час знищення дронів-камікадзе «SHAHED-136», — вказано в описі відео.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти запустили по Україні 16 «Шахедів». Захисниками неба збито 15 БПЛА у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.