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Ракурс
Захисники України ліквідували 15 російських дронів-камікадзе, фото: «Мілітарний»

15 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 23 квітня (ІНФОГРАФІКА)

23 кві 2024, 08:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами «Іскандер».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти задіяли:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Бєлгородської області рф;
  • 16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136», запущених із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області рф.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні. — Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Джерело: Ракурс


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