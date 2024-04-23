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Захисники України ліквідували 15 російських дронів-камікадзе, фото: «Мілітарний»
15 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 23 квітня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194631-15-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-23-kvitnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами «Іскандер».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Рашисти задіяли:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Бєлгородської області рф;
- 16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136», запущених із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області рф.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні. — Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.