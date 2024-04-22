Ракурсhttps://racurs.ua/
росія денацифікувала птахофабрику у Харківському районі
росія денацифікувала птахофабрику у Харківському районіhttps://racurs.ua/ua/n194630-rosiya-denacyfikuvala-ptahofabryku-u-harkivskomu-rayoni.htmlРакурс
росія увечері 22 квітня вдарила по птахофабриці у Харківському районі області близько 22.37, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
.
Тип ракет встановлюють правоохоронці.
Попередньо, на підприємстві є пожежа. Про поранених інформація не надходила, зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні московити знищили ракетою Харківську телевежу.