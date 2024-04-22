росія денацифікувала птахофабрику у Харківському районі

https://racurs.ua/ua/n194630-rosiya-denacyfikuvala-ptahofabryku-u-harkivskomu-rayoni.html

Ракурс

росія увечері 22 квітня вдарила по птахофабриці у Харківському районі області близько 22.37, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Тип ракет встановлюють правоохоронці.

Попередньо, на підприємстві є пожежа. Про поранених інформація не надходила, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні московити знищили ракетою Харківську телевежу.