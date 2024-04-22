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Ракурс
росія денацифікувала птахофабрику у Харківському районі

росія денацифікувала птахофабрику у Харківському районі

22 кві 2024, 23:05
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росія увечері 22 квітня вдарила по птахофабриці у Харківському районі області близько 22.37, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.


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Тип ракет встановлюють правоохоронці.

Попередньо, на підприємстві є пожежа. Про поранених інформація не надходила, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні московити знищили ракетою Харківську телевежу.

Джерело: Ракурс


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