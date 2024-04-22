У Держспецзв'язку розповіли про пошкодження телевежі в Харкові

Харківська телевежа, яка вистояла під час бомбардувань росіянами у 2022 році, частково обвалилася під час російського обстрілу 22 квітня 2024 року. Це стало трагічним ударом по місту, адже протягом 42 років телевежа була не лише найвищою спорудою Харкова (240 м), але й символом стійкості та єднання.

У 2022 році телевежа зазнала значних пошкоджень внаслідок авіаударів, але дивом не була зруйнована повністю. Її падіння два роки потому стало болючим нагадуванням про жорстокість війни та руйнівну силу російської агресії.