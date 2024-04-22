Війська рф, ймовірно, влучили 22 квітня у телевежу Харкова авіаційною ракетою Х-59.

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Про це попередньо повідомили в облпрокуратурі.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Тимчасово відсутня трансляція ТВ-сигналу, працюють над відновленням мовлення, повідомляють у Держспецзв’язку.

У службі повідомляють, що наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Харківська телевежа, яка вистояла під час бомбардувань росіянами у 2022 році, частково обвалилася під час російського обстрілу 22 квітня 2024 року. Це стало трагічним ударом по місту, адже протягом 42 років телевежа була не лише найвищою спорудою Харкова (240 м), але й символом стійкості та єднання.

У 2022 році телевежа зазнала значних пошкоджень внаслідок авіаударів, але дивом не була зруйнована повністю. Її падіння два роки потому стало болючим нагадуванням про жорстокість війни та руйнівну силу російської агресії.