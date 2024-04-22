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россия денацифицировала птицефабрику в Харьковском районе
россия денацифицировала птицефабрику в Харьковском районеhttps://racurs.ua/n194630-rossiya-denacificirovala-pticefabriku-v-harkovskom-rayone.htmlРакурс
росія увечері 22 квітня вдарила по птахофабриці у Харківському районі області близько 22.37, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
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Тип ракет встановлюють правоохоронці.
Попередньо, на підприємстві є пожежа. Про поранених інформація не надходила, зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні московити знищили ракетою Харківську телевежу.