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Защитники Украины ликвидировали 15 российских дронов-камикадзе, фото: «Милитарный»
15 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 23 апреля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194631-15-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-aprelya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами «Іскандер».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Рашисти задіяли:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Бєлгородської області рф;
- 16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136», запущених із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області рф.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні. — Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.