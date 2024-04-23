Защитники Украины ликвидировали 15 российских дронов-камикадзе, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n194631-15-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-aprelya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами «Іскандер».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти задіяли:

дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Бєлгородської області рф;

16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136», запущених із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області рф.