Дмитрий Кулеба, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194640-prebyvanie-za-rubejom-ne-osvobojdaet-ot-obyazannostey-kuleba-ob-ostanovke-predostavleniya-uslug.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі X прокоментував інформацію щодо зупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах.

.

За його словами, захист прав та інтересів громадян України за кордоном залишається пріоритетом МЗС, водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна, — наголосив Кулеба.

Міністр зауважив, що обовʼязок оновлювати документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює, — зазначив він.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, — наголосив Кулеба.

За словами міністра, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію нового мобілізаційного закону.