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Ракурс
Сенат США вернулся к работе, чтобы рассмотреть пакет помощи для Украины

Сенат США вернулся к работе, чтобы рассмотреть пакет помощи для Украины

23 апр 2024, 17:11
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Сенат США 23 квітня повернувся до роботи, щоб розпочати розгляд пакета допомоги, що включає 61 млрд дол. для України.


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Залежно від результатів процедурних та сигнальних голосувань в Сенаті, розглянути законопроєкт по суті зможуть вже у вівторок або в середу.

Хоча строки голосування точно невідомі, результат передбачуваний, зазначає видання The Hill, вказуючи на загальну підтримку допомоги Україні серед сенаторів.

Посол України у США Оксана Маркарова написала напередодні на своїй сторінці у Фейсбук, що, відповідно до оголошеного графіку, початок розгляд пакета документів про допомогу, що містить допомогу Україні, в Сенаті заплановано на 13.00 за Вашингтоном (20.00 за Києвом). Сенат проведе спочатку два поіменні голосування щодо наступних питань:

  • Пропозиція внести поправку сенатора Шумера до законопроекту Про національну безпеку H.R.815 (оскільки відповідно до узгодженої процедури, законопроєкти ухвалені в суботу Палатою представників об'єднуються в один пакет і передаються на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про національну безпеку США HR.815, який був прийнятий 13.02.2024).
  • Клопотання про завершення дебатів щодо Законопроєкту про національну безпеку H.R.815. (яке дає можливість перейти до голосування за законопроєкт)

⁠Після цих двох голосувань (за умови їх схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше 1 години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування.

Минулого разу в лютому, виступи сенаторів тривали всю ніч. і фактично тривалість цієї частини процедури буде залежати від того як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть.

Очікується, що після голосування Джо Байден підпише документ до кінця цього тижня.

У першій партії нової допомоги США будуть ракети ATACAMS та інші озброєння, що «посилять наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності», повідомив Володимир Зеленський після розмови з Джо Байденом.

Президент США запевнив, що підпише закон про допомогу Україні щойно його ухвалить Сенат і пообіцяв, що адміністрація швидко надасть безпекову допомогу для задоволення нагальних потреб України.

Источник: Ракурс


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