Сенат США повернувся до роботи, щоб розпочати розгляд пакета допомоги для України

https://racurs.ua/ua/n194650-senat-ssha-povernuvsya-do-roboty-schob-rozpochaty-rozglyad-paketa-dopomogy-dlya-ukrayiny.html

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Сенат США 23 квітня повернувся до роботи, щоб розпочати розгляд пакета допомоги, що включає 61 млрд дол. для України.

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Залежно від результатів процедурних та сигнальних голосувань в Сенаті, розглянути законопроєкт по суті зможуть вже у вівторок або в середу.

Хоча строки голосування точно невідомі, результат передбачуваний, зазначає видання The Hill, вказуючи на загальну підтримку допомоги Україні серед сенаторів.

Посол України у США Оксана Маркарова написала напередодні на своїй сторінці у Фейсбук, що, відповідно до оголошеного графіку, початок розгляд пакета документів про допомогу, що містить допомогу Україні, в Сенаті заплановано на 13.00 за Вашингтоном (20.00 за Києвом). Сенат проведе спочатку два поіменні голосування щодо наступних питань:

Пропозиція внести поправку сенатора Шумера до законопроекту Про національну безпеку H.R.815 (оскільки відповідно до узгодженої процедури, законопроєкти ухвалені в суботу Палатою представників об'єднуються в один пакет і передаються на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про національну безпеку США HR.815, який був прийнятий 13.02.2024).

Клопотання про завершення дебатів щодо Законопроєкту про національну безпеку H.R.815. (яке дає можливість перейти до голосування за законопроєкт)

⁠Після цих двох голосувань (за умови їх схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше 1 години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування.

Минулого разу в лютому, виступи сенаторів тривали всю ніч. і фактично тривалість цієї частини процедури буде залежати від того як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть.

Очікується, що після голосування Джо Байден підпише документ до кінця цього тижня.

У першій партії нової допомоги США будуть ракети ATACAMS та інші озброєння, що «посилять наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності», повідомив Володимир Зеленський після розмови з Джо Байденом.