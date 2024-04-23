Оборонную промышленность Великобритании переведут на военные рельсы

https://racurs.ua/n194659-oboronnuu-promyshlennost-velikobritanii-perevedut-na-voennye-relsy.html

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Оборонну промисловість Великої Британії переведуть на воєнні рейки.

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Про це 23 квітня заявив сьогодні прем'єр Ріші Сунак. Відтак країна планує інвестувати додаткові 93 млрд дол. в оборону до 2030 року.

Один з головних уроків війни в Україні полягає в тому, що нам потрібні більш глибiі запаси боєприпасів і промисловість повинна мати можливість поповнювати їх швидше, — заявив Сунак на пресконференції в Польщі разом з генсеком НАТО Столтенбергом, цитує його Reuters

Defence Express пояснило, що власне означають ці «воєнні рейки». Подібну обіцянку вже давав Борис Джонсон, пише The Guardian.

Британський уряд хоче виділити 12 млрд дол. на боєприпаси, створити агенцію з оборонних інновацій та розробляти зразки нової зброї.

Оборонні видатки до 2030 року мають збільшити до 2,5% від ВВП. А нині вони сягають 2,32%. Видання пише, що це відносно мало корелюється із заявами про «воєнні рейки», хоч у грошовому вимірі дійсно дозволить направити додаткові мільярди в оборону.

Defence Express також зазначає, що в часи «холодної війни» Велика Британія витрачала на оборону майже 5%. Тобто заплановані показники у 2,5% - це лише фактичне повернення на рівень 2000-х років.