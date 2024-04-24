Россияне атаковали ракетами жилой комплекс в Харькове (ФОТО)

Последствия бомбардировки Харькова. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n194665-rossiyane-atakovali-raketami-jiloy-kompleks-v-harkove-foto.html

Ракурс

Ракетний удар по Харкову вночі 24 квітня завдала російська федерація.

.

Окупанти спрямували на обласний центр дві ракети С-300, які влучили в землю у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджене скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали шестеро осіб — три чоловіки віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що через удар був перебитий газопровід. Відповідним службам довелося тимчасово відключити постачання газу у мікрорайоні, який був атакований.

За його словами, російські ракети вибухнули біля житлової багатоповерхівки в центрі міста.

Нагадаємо, 22 квітня росіяни вдарили ракетою по Харківській телевежі, внаслідок чого вона розламалася навпіл. На момент атаки співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав.