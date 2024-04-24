Два российских НПЗ загорелись после атак БПЛА. Фото:

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Ракурс

Наліт безпілотників на територію російської федерації стався цночі 24 квітня.

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Дрони атакували підприємства, нафтобази та нафтопереробні заводи на території трьох областей: Липецькій, Воронезькій та Смоленській. Через атаку горять паливно-енергетичні об'єкти на території Смоленського та Ярцевського району. Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

У соцмережах пишуть про пожежу на Cмоленському нафтопереробному заводі чи нафтосховищі — очевидці чули щонайменше чотири вибухи.

Також мережею шириться інформація про пожежу на НПЗ у Воронежі після влучання безпілотників. При цьому місцева влада заявляє про «збиття» чотирьох БпЛА та «займання приватного домобудування».

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив у Telegram про падіння БПЛА в промисловій зоні міста Липецька. Представник диктатури традиційно не повідомив про жертв та руйнування. У соцмережах зазначають, що був атакований Липецький тракторний завод, який виготовляє, зокрема, шасі для військової техніки.

Нагадаємо, агентство Reuters інформувало, що росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які були атаковані українськими безпілотниками. Однак потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.