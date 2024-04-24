Сенат США одобрил пакет военной помощи Украине. Фото:

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Ракурс

Сенат Сполучених Штатів Америки 24 квітня схвалив законопроект про надання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю.

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Проект закону, який передбачає надання Україні допомоги на 61 млрд дол., підтримали 79 сенаторів. Проти допомоги Україні висловилися 18 сенаторів. Тепер цей документ повинен підписати американський президент Джо Байден. Про це повідомлялося у трансляції голосування в Сенаті США.

Як відомо, із загальної суми в 61 млрд дол. 49,9 млрд дол. передбачено на оборонні видатки, 1,57 млрд дол. буде направлено на економічну допомогу і ще 400 млн дол. — на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Також у законопроекті прописані 7,8 млрд дол. прямої бюджетної підтримки, але у виді кредиту. Умови цієї позики американські чиновники визначать окремим договором. У майбутньому цей кредит може списати президент США, але може зробити це після виборів у листопаді 2024 року.

Очікується, що США передадуть Україні:

бойові машини «Бредлі»;

«Хаммери»;

бронетранспортери M113;

артилерію;

засоби ППО;

ракети.

високоточні далекобійні ракети ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже подякували сенаторам за важливе рішення для обороноздатності нашої країни.

Глава держави відзначив, що з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги.

А глава уряду Шмигаль розповів, що під час спілкування з лідером демократичної більшості у Сенаті Чаком Шумером, отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше.

Нагадаємо, агентство Reuters інформувало, що США готують військовий пакет допомоги для України на 1 млрд дол. й цей пакет буде виділений у рамках законопроекту на 61 млрд, який мав затвердити Сенат.

А CNN повідомляло, що більша частина американської допомоги Україні вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі та готова до відправлення.