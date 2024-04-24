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«Грязный» дождь прошел в трех южных областях Украины. Фото:
«Грязный» дождь прошел на юге Украины — почему так произошлоhttps://racurs.ua/n194671-gryaznyy-dojd-proshel-na-uge-ukrainy-pochemu-tak-proizoshlo.htmlРакурс
«Брудні» дощі пройшли в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
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Такі опади утворилися через пісок із Сахари, який раніше винесло на Балканський півострів. Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами. Про це Миколаївський обласний центр з гідрометеорології 24 квітня повідомив у Facebook.
Метеорологи наголосили, що не було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) в повітрі Миколаєва.
Також «брудний» дощ фіксувався в Одеській області.
Нагадаємо, 21 квітня рятувальники ліквідовували наслідки погіршення погодних умов у Вінницькій, Черкаській області та в Києві. Підрозділи ДСНС розпилювали та прибирали дерева, які впали проїжджу частину та припарковані автомобілі, й відкачували воду з проїжджих частин.