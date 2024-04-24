Армия рф в ближайшие недели изменит цели для ударов. Фото:

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Країна-агресор росія може посилити обстріли України вже найближчими тижнями.

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Ворог може змінити цілі атак і, ймовірно, зосередиться на ураженні транспортної інфраструктури, логістики та військових складів. Загарбники 19 квітня вже атакували об'єкти транспортної інфраструктури в Дніпропетровській можуть повторити та розширити ці удари найближчими тижнями, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога зі США, — зазначають аналітики.

Також в ISW вважають, що окупанти найближчими тижнями можуть посилити наступальні операції до того, як Україна отримає нову партію американської військової допомоги. На думку експертів, противник намагатиметься просунутися поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від Донецька.

Нагадаємо, 22 квітня росіяни заявили про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, однак частину населеного пункту досі контролюють ЗСУ.