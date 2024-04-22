Росіяни святкують захоплення Новомихайлівки, але ЗСУ досі контролюють частину села

https://racurs.ua/ua/n194625-rosiyany-svyatkuut-zahoplennya-novomyhaylivky-ale-zsu-dosi-kontroluut-chastynu-sela-karta.html

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Росіяни заявили про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, однак частину населеного пункту досі контролюють українські сили.

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На цей час населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. Інша частина, де перебуває противник, — під нашим вогневим контролем, що є немаловажливим, — заявив комбриг 79 бригади, яка тримає рубежі у цій місцевості. За його словами, наразі українські сили утримують 15−20% села.

Міноборони рф 22 квітня заявило про захоплення села Новомихайлівка південніше Мар’їнки на Донеччині, але, за даними УП, ця заява не відповідає дійсності — Сили оборони утримують частину села на півночі.

Найімовірніше, Сили оборони досі утримують позиції на дачах, що розташовані через річку Сухі Яли. Це єдина частина села, що позначена на карті осінтерів DeepState «сірою зоною».

Уся інша частина населеного пункту, як за даними УП, так і за даними DeepState, уже окупована росіянами. Новомихайлівка як населений пункт повністю знищена і не придатна для життя.