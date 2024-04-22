Британським авіакомпаніям "глушать" GPS на Балтиці, вони підозрюють росіян

https://racurs.ua/ua/n194624-brytanskym-aviakompaniyam-glushat-gps-na-baltyci-vony-pidozruut-rosiyan.html

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Десятки тисяч авіарейсів, які прямували до Великої Британії та з неї, постраждали від придушення систем GPS, ймовірно, з російського боку.

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Про це пише газета Sun, журналісти якої разом з дослідниками з організації GPSJAM.org проаналізували загальнодоступні бортові журнали.

Згідно з дослідженням, з серпня 2023 року приблизно 46 тис. літаків зіштовхнулися з проблемами із супутниковою навігацією, перебуваючи в повітряному просторі країн Балтійського регіону, що межують із росією.

Супутникова система GPS є частиною навігаційної системи повітряного судна, і перешкоди в ній можуть становити загрозу безпеці польоту. Літаки також отримували неправдиві дані, які змушували екіпаж відхилятися від курсу, щоб уникнути перешкод, яких насправді не було, йдеться у дослідженні.

Зокрема, про перешкоди на понад 2300 своїх рейсів відзвітувала авіакомпанія Ryanair, Wizz Air — на майже 1400, British Airways — на 82, а EasyJet — на чотирьох.

Єдиним великим британським авіаперевізником, який не постраждав від придушення GPS, стала авіакомпанія Virgin Atlantic, літаки якої не літають через цей регіон, наголошується у дослідженні.

Журналісти та дослідники дійшли висновку, що кількість подібних інцидентів збільшилася з менш ніж 50 на тиждень минулого року до більш ніж 350 на тиждень у березні 2024 року.