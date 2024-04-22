Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Британським авіакомпаніям "глушать" GPS на Балтиці, вони підозрюють росіян

Британським авіакомпаніям «глушать» GPS на Балтиці, вони підозрюють росіян

22 кві 2024, 20:16
999

Десятки тисяч авіарейсів, які прямували до Великої Британії та з неї, постраждали від придушення систем GPS, ймовірно, з російського боку.


.

Про це пише газета Sun, журналісти якої разом з дослідниками з організації GPSJAM.org проаналізували загальнодоступні бортові журнали.

Згідно з дослідженням, з серпня 2023 року приблизно 46 тис. літаків зіштовхнулися з проблемами із супутниковою навігацією, перебуваючи в повітряному просторі країн Балтійського регіону, що межують із росією.

Супутникова система GPS є частиною навігаційної системи повітряного судна, і перешкоди в ній можуть становити загрозу безпеці польоту. Літаки також отримували неправдиві дані, які змушували екіпаж відхилятися від курсу, щоб уникнути перешкод, яких насправді не було, йдеться у дослідженні.

Зокрема, про перешкоди на понад 2300 своїх рейсів відзвітувала авіакомпанія Ryanair, Wizz Air — на майже 1400, British Airways — на 82, а EasyJet — на чотирьох.

Єдиним великим британським авіаперевізником, який не постраждав від придушення GPS, стала авіакомпанія Virgin Atlantic, літаки якої не літають через цей регіон, наголошується у дослідженні.

Журналісти та дослідники дійшли висновку, що кількість подібних інцидентів збільшилася з менш ніж 50 на тиждень минулого року до більш ніж 350 на тиждень у березні 2024 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів