Кабмін готує електронне бронювання від мобілізації через «Дію»

https://racurs.ua/ua/n194623-elektronne-bronuvannya-vid-mobilizaciyi-cherez-diu-gotuie-uryad-ukrayiny.html

Ракурс

Кабінет міністрів повернувся до ідеї електронного бронювання військовозобов’язаних через «Дію», яка обговорювалася восени 2023 року.

.

Головна відмінність такого підходу — відмова від паперового формату бронювання на користь електронного, повідомила українська редакція Forbes з посиланням на проєкт відповідної постанови Кабміну.

Попередньо, постанова не передбачає суттєвих змін до самої концепції бронювання — як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.

Якщо компанія хоче забронювати більш ніж половину співробітників, що підпадають під призов, необхідна додаткова аргументація.

Водночас пропонується змінити процес бронювання співробітників.

Для цього керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у «Дії» та подати перелік осіб співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію.