Байден та Зеленський зідзвонилися за результатами голосування у Конгресі

https://racurs.ua/ua/n194622-bayden-ta-zelenskyy-zidzvonylysya-za-rezultatamy-golosuvannya-u-kongresi.html

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Український та американський президенти провели телефонну розмову за підсумками голосування в Палаті представників Конгресу США.

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Володимир Зеленський повідомив, що його колега Джо Байден запевнив: у разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон.

Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників — дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам, — написав Зеленський.

Він також розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

Це чіткий намір росії зробити місто непридатним для життя, — вважає Зеленський.

Президенти обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Зеленський отримав запевнення Байдена, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Також сторони обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.