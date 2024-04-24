Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на миллиард долларов — что в пакете

https://racurs.ua/n194686-pentagon-obyavil-o-nemedlennom-predostavlenii-ukraine-voorujeniya-na-milliard-dollarov-chto.html

Ракурс

Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на суму мільярд доларів.

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Це сталося відразу після того, як президент Джо Байден підписав закон про підтримку України на понад 60 млрд дол.

Пакет міститиме:

ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

стрілецьку зброю та боєприпаси неї;

боєприпаси для HIMARS (це може бути як GMLRS так і ATACMS — «Ракурс»);

155-мм артилерійські снаряди, зокрема фугасні;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

MRAP та HMMWV;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси та інше.

Як бачимо, серед техніки Пентагон наводить бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.

Також у повідомленні згадані стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зокрема для боротьби з дронами, «високоточні авіаційні боєприпаси», аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а також запасні частини та інше допоміжне обладнання.