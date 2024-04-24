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Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на миллиард долларов — что в пакете
Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на миллиард долларов — что в пакетеhttps://racurs.ua/n194686-pentagon-obyavil-o-nemedlennom-predostavlenii-ukraine-voorujeniya-na-milliard-dollarov-chto.htmlРакурс
Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на суму мільярд доларів.
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Це сталося відразу після того, як президент Джо Байден підписав закон про підтримку України на понад 60 млрд дол.
Пакет міститиме:
- ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецьку зброю та боєприпаси неї;
- боєприпаси для HIMARS (це може бути як GMLRS так і ATACMS — «Ракурс»);
- 155-мм артилерійські снаряди, зокрема фугасні;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- MRAP та HMMWV;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси та інше.
Як бачимо, серед техніки Пентагон наводить бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.
Також у повідомленні згадані стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зокрема для боротьби з дронами, «високоточні авіаційні боєприпаси», аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а також запасні частини та інше допоміжне обладнання.