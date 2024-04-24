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Ракурс
Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на мільярд доларів

Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на мільярд доларів — що у пакеті

24 кві 2024, 18:31
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Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на суму мільярд доларів.


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Це сталося відразу після того, як президент Джо Байден підписав закон про підтримку України на понад 60 млрд дол.

Пакет міститиме:

  • ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси неї;
  • боєприпаси для HIMARS (це може бути як GMLRS, так і ATACMS — «Ракурс»);
  • 155-мм артилерійські снаряди, зокрема фугасні;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • MRAP та HMMWV;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси та інше.

Як бачимо, серед техніки Пентагон наводить бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.

Також у повідомленні згадані стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зокрема для боротьби з дронами, «високоточні авіаційні боєприпаси», аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а також запасні частини та інше допоміжне обладнання.

Джерело: Ракурс


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