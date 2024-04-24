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ПВО сбила новейшую российскую ракету Х-69, такой рф уничтожила Трипольскую ТЭС
ПВО сбила новейшую российскую ракету Х-69, такой рф уничтожила Трипольскую ТЭСhttps://racurs.ua/n194688-pvo-sbila-noveyshuu-rossiyskuu-raketu-h-69-takoy-rf-unichtojila-tripolskuu-tes.htmlРакурс
У Дніпропетровській області українські військові 24 квітня збили новітню російську ракету X-69.
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Саме ракетою такого типу росіянам вдалося зруйнувати Трипільську ТЕС на Київщині 11 квітня.
У Повітряному командуванні «Схід» у середу розповіли, що керовану авіаційну ракету вдалося збити приблизно о 17.00 над Синельниківським районом Дніпропетровщини.
Незадовго до того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.
Українські фахівці вивчають нову російську ракету Х-69, яку ворог застосував під час удару по Трипільській ТЕС. Припускають, що система Patriot також зможе їй протистояти.
Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня армія рф повністю знищила найпотужнішу електростанцію в Київській області — Трипільську ТЕС. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.