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ППО збила новітню російську ракету Х-69, такою рф знищила Трипільську ТЕС

ППО збила новітню російську ракету Х-69, такою рф знищила Трипільську ТЕС

24 кві 2024, 19:10
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У Дніпропетровській області українські військові 24 квітня збили новітню російську ракету X-69.


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Саме ракетою такого типу росіянам вдалося зруйнувати Трипільську ТЕС на Київщині 11 квітня.

У Повітряному командуванні «Схід» у середу розповіли, що керовану авіаційну ракету вдалося збити приблизно о 17.00 над Синельниківським районом Дніпропетровщини.

Незадовго до того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Українські фахівці вивчають нову російську ракету Х-69, яку ворог застосував під час удару по Трипільській ТЕС. Припускають, що система Patriot також зможе їй протистояти.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня армія рф повністю знищила найпотужнішу електростанцію в Київській області — Трипільську ТЕС. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Джерело: Ракурс


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