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Ракурс
россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия в космосе

россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия в космосе

25 апр 2024, 08:10
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росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.


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За проєкт, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія. Китай — утримався.

Перед цим Рада Безпеки відхилила поправку росії та Китаю до резолюції США і Японії. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував так:

Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проєкт резолюції, який закликав усі держави запобігти гонитві озброєнь, зокрема ядерних, у космосі. Це сталося в тому числі й тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце СРСР як постійного члена Радбезу ООН, попри щоденні злочини, які вчиняються Москвою.

Источник: Ракурс


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