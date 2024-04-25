россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия в космосе

https://racurs.ua/n194697-rossiya-nalojila-veto-na-proekt-rezolucii-sovbeza-oon-protiv-rasprostraneniya-orujiya-v-kosmose.html

Ракурс

росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

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За проєкт, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія. Китай — утримався.

Перед цим Рада Безпеки відхилила поправку росії та Китаю до резолюції США і Японії. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував так: