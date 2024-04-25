Рашисты нанесли удар по Смеле, повреждены 47 частных домов

Окупанти вранці 25 квітня завдали удару по Смілі. Пошкоджено 47 приватних будинків.

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Про це повідомила Черкаська ОВА.

По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці, — йдеться у повідомленні.