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Рашисты нанесли удар по Смеле, повреждены 47 частных домов
Рашисты ударили по Смеле, повреждены 47 частных домов (ФОТО)https://racurs.ua/n194705-rashisty-udarili-po-smele-povrejdeny-47-chastnyh-domov-foto.htmlРакурс
Окупанти вранці 25 квітня завдали удару по Смілі. Пошкоджено 47 приватних будинків.
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Про це повідомила Черкаська ОВА.
По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці, — йдеться у повідомленні.
По швидкісній повітряній цілі над Черкаською областю уранці відпрацював комплексний захист ППО.
За попередньою інформацією, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей, — повідомляв голова ОВА Ігор Табурець.