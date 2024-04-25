ТЦК за границей не будут работать и вручать повестки

https://racurs.ua/n194706-tck-za-granicey-ne-budut-rabotat-i-vruchat-povestki.html

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Територіальні центри комплектування (ТЦК) за кордоном не будуть працювати та вручати повістки.

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Про це сказав в ефірі Радіо Свобода речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, е-кабінет, через який можна оновити військово-облікові дані, має запрацювати в червні.

Електронний кабінет не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних — зміна місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування і т.д., — розповів Лазуткін.

На оновлення даних мобілізаційний закон дає два місяці.

Зазначимо, що при цьому Кабмін раніше заборонив пересилати за кордон паспорти. Також МЗС України вже обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18−60 років за кордоном.

Українських чоловіків не позбавлятимуть у Німеччині статусу біженців. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН, передає DW.

Рішення України не надавати консульські послуги українським чоловікам за кордоном не вплине на статус біженців для тих українців, які перебувають у Німеччині, — сказав речник МВС ФРН Максиміліан Каль на урядовій пресконференції, передає Deutsche Welle.

Він впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед біженців переважна більшість, або чоловіків. Такий захищений статус українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії.

Про це заявив Каль, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.