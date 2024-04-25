Е-кабинет военнообязанного заработает в июне

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Ракурс

Е-кабінет військовозобов’язаного запрацює в червні.

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Про це 25 квітня розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

Електронний кабінет не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних — зміна місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування тощо, — зазначив він у розмові з «Радіо Свобода».

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема, і через електронний кабінет. Таким чином, чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані.

Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані — «Ракурс») в консульських установах, а також через електронний кабінет, — заявив Лазуткін.

Він додав, що нині Міноборони робить усе можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

25 квітня у ЗСУ заявили про черги охочих оновити свої дані в ТЦК.

Військовозобов’язані зможуть у будь-який зручний для себе час виконати вимогу закону про посилення мобілізації та оновити свої дані, стверджують в Сухопутних військах.