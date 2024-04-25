Школьников будут учить руководить БПЛА, фото: «Важные истории»

https://racurs.ua/n194719-so-shkolnikov-na-vot-rashisty-budut-gotovit-operatorov-bespilotnikov-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України з 1 вересня в усіх школах буде запроваджено новий предмет — курс з управління БПЛА.

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Про це сьогодні, 25 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що наразі навичок управління безпілотниками буде проходити у спеціалізованих гуртках, проте навчитися цьому має кожен учень.

У кремлі обіцяють, що кожен навчальний заклад буде оснащений учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання, — вказано в повідомленні. — Зважаючи на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових.

Таким чином, окупанти готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань, наголошують у ЦНС.