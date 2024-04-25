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Ракурс
Николай Сольский, фото: «РБК-Украина»

Министр агрополитики прокомментировал свое заявление об отставке

25 апр 2024, 21:25
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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 25 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики.

Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком, — зазначив Сольський. — Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі — продовжу працювати.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні повідомив, що Сольський написав заяву про відставку, яку розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту.

Источник: Ракурс


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