Министр агрополитики прокомментировал свое заявление об отставке

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Николай Сольский, фото: «РБК-Украина»
Министр агрополитики прокомментировал свое заявление об отставкеhttps://racurs.ua/n194726-ministr-agropolitiki-prokommentiroval-svoe-zayavlenie-ob-otstavke.htmlРакурс
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 25 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики.
Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком, — зазначив Сольський. — Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі — продовжу працювати.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні повідомив, що Сольський написав заяву про відставку, яку розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту.