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Ракурс
Николай Сольский, фото: «Википедия»

Министр агрополитики Сольский подал заявление об отставке (ДОКУМЕНТ)

25 апр 2024, 18:58
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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.


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Про це сьогодні, 25 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, — зазначив Стефанчук, опублікувавши фото заяви.

Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, 23 квітня у НАБУ заявили, що чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Источник: Ракурс


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