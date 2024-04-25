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Николай Сольский, фото: «Википедия»
Министр агрополитики Сольский подал заявление об отставке (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n194721-ministr-agropolitiki-solskiy-podal-zayavlenie-ob-otstavke-dokument.htmlРакурс
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.
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Про це сьогодні, 25 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, — зазначив Стефанчук, опублікувавши фото заяви.
Нагадаємо, 23 квітня у НАБУ заявили, що чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.