Микола Сольський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n194721-ministr-agropolityky-solskyy-podav-zayavu-pro-vidstavku-dokument.html

Ракурс

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.

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Про це сьогодні, 25 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, — зазначив Стефанчук, опублікувавши фото заяви.

Нагадаємо, 23 квітня у НАБУ заявили, що чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.