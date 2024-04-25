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Ракурс
Микола Сольський, фото: «Вікіпедія»

Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку (ДОКУМЕНТ)

25 кві 2024, 18:58
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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.


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Про це сьогодні, 25 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, — зазначив Стефанчук, опублікувавши фото заяви.

Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, 23 квітня у НАБУ заявили, що чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Джерело: Ракурс


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