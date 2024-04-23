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НАБУ повідомляє про викриття масштабної корупції із землею, фото: НАБУ
Чинного міністра викрили на заволодінні держземлею — НАБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194633-chynnogo-ministra-vykryly-na-zavolodinni-derjzemleu-nabu-foto.htmlРакурс
Колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради — чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомили прес-служба НАБУ.
До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори, — зазначають у НАБУ.
За інформацією правоохоронців:
- учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок;
- надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.
Унаслідок реалізації оборудки у 2017−2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн, — зазначають у НАБУ. — Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.
Наразі про підозру повідомили — організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.
Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми, — додають у НАБУ.
За інформацією видання «Суспільне», йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.
Джерело: НАБУ, «Суспільне»