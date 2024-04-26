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Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Рашисты дважды ударили по детсаду в Херсоне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194736-rashisty-dvajdy-udarili-po-detsadu-v-hersone-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 25 квітня, двічі вдарили по дитячому садочку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, розташований поруч із місцями «прильотів».
Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає, — зазначив Прокудін.