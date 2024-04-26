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Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Рашисты дважды ударили по детсаду в Херсоне (ВИДЕО)

26 апр 2024, 11:26
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Російські загарбники вчора, 25 квітня, двічі вдарили по дитячому садочку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, розташований поруч із місцями «прильотів».

Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає, — зазначив Прокудін.

Источник: Ракурс


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