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Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео
Рашисти двічі вдарили по дитсадку у Херсоні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194736-rashysty-dvichi-vdaryly-po-dytsadku-u-hersoni-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 25 квітня, двічі вдарили по дитячому садочку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, розташований поруч із місцями «прильотів».
Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає, — зазначив Прокудін.