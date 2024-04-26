Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194736-rashysty-dvichi-vdaryly-po-dytsadku-u-hersoni-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 25 квітня, двічі вдарили по дитячому садочку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, розташований поруч із місцями «прильотів».