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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

Рашисти двічі вдарили по дитсадку у Херсоні (ВІДЕО)

26 кві 2024, 11:26
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Російські загарбники вчора, 25 квітня, двічі вдарили по дитячому садочку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також було пошкоджено багатоповерховий будинок, розташований поруч із місцями «прильотів».

Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає, — зазначив Прокудін.

Джерело: Ракурс


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