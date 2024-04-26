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В Москве сожгли российский вертолет Ка-32, скриншот видео

Российский вертолет Ка-32 сожгли на аэродроме в Москве — ГУР (ВИДЕО)

26 апр 2024, 15:22
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На аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у москві в ніч на сьогодні, 26 квітня, було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що вказаний аеродром належить міноборони рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії, — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


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