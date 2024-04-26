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У Москві спалили російський гелікоптер Ка-32, скріншот відео
Російський гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у Москві — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194744-rosiyskyy-gelikopter-ka-32-spalyly-na-aerodromi-u-moskvi-gur-video.htmlРакурс
На аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у москві в ніч на сьогодні, 26 квітня, було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що вказаний аеродром належить міноборони рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».
Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії, — наголошують у ГУР.