У Москві спалили російський гелікоптер Ка-32, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194744-rosiyskyy-gelikopter-ka-32-spalyly-na-aerodromi-u-moskvi-gur-video.html

Ракурс

На аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у москві в ніч на сьогодні, 26 квітня, було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що вказаний аеродром належить міноборони рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».