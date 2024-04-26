Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Москві спалили російський гелікоптер Ка-32, скріншот відео

Російський гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у Москві — ГУР (ВІДЕО)

26 кві 2024, 15:22
999

На аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у москві в ніч на сьогодні, 26 квітня, було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що вказаний аеродром належить міноборони рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів