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Прикордонники виявили двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися на Батьківщину, фото: ДПСУ

Двоє чоловіків перепливли Західний Буг, щоб повернутися до України — ДПСУ (ФОТО)

26 кві 2024, 14:56
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Поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків, котрі переплили річку Західний Буг, щоб повернутися до України.


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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, — вказано у повідомленні. — Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.

Зазначається, що чоловіки кілька років проживали в Німеччині та через відсутність роботи там вирішили незаконно повернутися до України.

До «мандрівки» підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту — щоб долати ймовірні перешкоди, — зазначають у ДПСУ.

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності, рішення прийматиме суд.

Прикордонники виявили двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися на Батьківщину, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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