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Прикордонники виявили двох чоловіків, які переплили річку, щоб повернутися на Батьківщину, фото: ДПСУ
Двоє чоловіків перепливли Західний Буг, щоб повернутися до України — ДПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194743-dvoie-cholovikiv-pereplyvly-zahidnyy-bug-schob-povernutysya-do-ukrayiny-dpsu-foto.htmlРакурс
Поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків, котрі переплили річку Західний Буг, щоб повернутися до України.
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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, — вказано у повідомленні. — Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.
Зазначається, що чоловіки кілька років проживали в Німеччині та через відсутність роботи там вирішили незаконно повернутися до України.
До «мандрівки» підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту — щоб долати ймовірні перешкоди, — зазначають у ДПСУ.
Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності, рішення прийматиме суд.