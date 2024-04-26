Пограничники обнаружили двух мужчин, переплывших реку, чтобы вернуться на Родину, фото: ГПСУ

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Поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків, котрі переплили річку Західний Буг, щоб повернутися до України.

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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, — вказано у повідомленні. — Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.

Зазначається, що чоловіки кілька років проживали в Німеччині та через відсутність роботи там вирішили незаконно повернутися до України.

До «мандрівки» підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту — щоб долати ймовірні перешкоди, — зазначають у ДПСУ.

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності, рішення прийматиме суд.