Польша продолжит защиту для украинских беженцев без паспорта

Польша не будет депортировать украинских беженцев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194742-polsha-prodoljit-zaschitu-dlya-ukrainskih-bejencev-bez-pasporta.html

Ракурс

Польща продовжить захист для українських біженців, який наразі діє лише до 30 червня.

.

Ті, хто не матиме паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту, тож Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних. Про це в ефірі TVN24 заявив голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський, який відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, повідомляє Gazeta.pl.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов’язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у країні.

Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, — наголосив Кєрвінський.

Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні, — додав він.

Джерело: Gazeta. pl