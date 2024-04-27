Россияне ударили по двум объектам энергетики во Львовской области. Фото:

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Ракурс

Львівщина вночі 27 квітня відбивалася від атаки крилатих ракет різного класу.

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Повітряна тривога в регіоні тривала з 3.58 по 6.02. Росіяни атакували область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал». Бійцям з ПвК «Захід» вдалося збити три крилаті ракети, однак були й влучання. Про це голова Максим Козицький повідомив у Telegram.

Були атаковані два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Після влучань розпочалися пожежі, які були оперативно ліквідовані. Є руйнування.

Житлова інфраструктура не пошкоджена, ніхто не постраждав.

Козицький додав, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Нагадаємо, вночі 27 квітня ворог атакував енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У групі ДТЕК заявили про серйозно пошкоджене обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.