В Украине заблокировали 2,5 тыс. сайтов с нелегальными онлайн-казино

https://racurs.ua/n194792-v-ukraine-zablokirovali-2-5-tys-saytov-s-nelegalnymi-onlayn-kazino.html

Ракурс

Кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

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Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7 тис. одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Нагадаємо, що 20 квітня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті, а у БЕБ повідомили, що проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино «Космолот».

Станом на зараз українці щодня витрачають в онлайн-казино майже 400 млн гривень, повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.