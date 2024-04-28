Байден высмеял Трампа и предупредил об угрозе демократии во время ужина в Вашингтоне

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Ракурс

Президент США Джо Байден попередив про загрозу Дональда Трампа демократії під час вечері у Вашингтоні.

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Байден висміяв Дональда Трампа під час вечері кореспондентів Білого дому в суботу, 27 квітня, ввечері, намагаючись зобразити свого суперника-республіканця як загрозу демократії за шість місяців до їхнього протистояння на виборах, повідомляє Bloomberg.

Зауваження Байдена торкнулися багатьох центральних тем його кампанії, включно з тим, що демократичні інститути Америки залишаються крихкими та все ще знаходяться під загрозою з боку Трампа та його прихильників.

Трамп «пообіцяв кровопролиття, коли знову програє. Ми повинні серйозно поставитися до цього, — сказав президент. — Вісім років тому ви могли списати це лише на розмови Трампа, але не після 6 січня (день штурму Капітолію прихильниками Трампа — «Ракурс»).

Щорічна кореспондентська вечеря збирає понад 2600 депутатів, журналістів та інших громадських діячів для однієї з найбільших подій року в столиці. Комік Колін Джост із «Суботнього вечора в прямому ефірі» виступив хедлайнером вечері, що відбулася в готелі Washington Hilton.

Представники адміністрації від віце-президента Камали Харріс до держсекретаря Ентоні Блінкена були присутні на заході, а також такі знаменитості, як Скарлетт Йоханссон, Джон Хамм і Да’Вайн Джой Рендольф, лауреатка цьогорічної премії «Оскар» за жіночу роль другого плану.

Зауваження Байдена прозвучали після того, як останніми тижнями президент відвідував ключові штати, намагаючись перевернути результати опитувань, які показують, що він поступається ймовірному кандидату від Республіканської партії.

Тим часом Дональд. трамп, як пише видання, «переважно застряг на Манхеттені для кримінального процесу, пов’язаного з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс». Це перший з чотирьох обвинувальних актів, з якими стикається колишній президент.

Останнім часом у Дональда було кілька важких днів. Ви можете назвати це штормовою погодою, — сказав Байден під час вечері, яка часто була можливістю для президентів продемонструвати свою світлу сторону, висміюючи суперників і самих себе.

81-річний Байден, найстаріший президент США в історії, регулярно жартує про свій вік, намагаючись розвіяти занепокоєння виборців щодо своєї здатності перебувати на посаді другий термін.

Вибори 2024 року в розпалі, і так, вік — це проблема, — сказав Байден у суботу. Я дорослий чоловік, який біжить проти шестирічного.

Вечірні урочистості у Вашингтоні були затьмарені протестами через війну Ізраїлю та ХАМАС, коли великі натовпи мітингували проти конфлікту поза межами заходу, коли прибув Байден та інші гості. У публікаціях у соцмережах з готелю Hilton, де проходить вечеря, розгорнули палестинський прапор.

Хоча президент безпосередньо не торкався конфлікту чи протестів на заході та в університетських містечках по всій країні, він віддав данину пам’яті журналістам, які були вбиті під час виконання службових обов’язків в Україні, на Близькому Сході та в інших місцях.

Він також повторив свій заклик до звільнення журналістів, ув’язнених по всьому світу, в тому числі репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, який зараз утримується в росії.