Полиция объяснила применение нормы о дневных ходовых огнях для авто с 1 мая

https://racurs.ua/n194800-policiya-obyasnila-primenenie-normy-o-dnevnyh-hodovyh-ognyah-dlya-avto-s-1-maya.html

Ракурс

В Україні з 1 травня залишається чинною норма про необхідність вмикати денні ходові вогні або ближнє світло за межами населених пунктів.

.

Про це нагадала 27 квітня Національна поліція України.

Раніше денні ходові вогні були обов’язковою умовою під час руху автотранспорту у період з жовтня по травень. Проте минулої осені Кабінет міністрів України прибрав часові обмеження і тепер вищезгадана норма діє цілий рік у будь-який час доби.

У Патрульній поліції пояснили, що подібна практика показала хороші результати в країнах ЄС. Статистика свідчить про те, що використання денних ходових вогнів зменшує кількість ДТП у світлу пору дня. Кількість аварій знизилася на 10−15%.