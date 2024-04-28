Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow

https://racurs.ua/n194803-italiya-prisoedinilas-k-postavkam-ukraine-raket-storm-shadow.html

Ракурс

Італія долучається до постачань Україні ракет SCALP EG/Storm Shadow.

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Тепер відомо, що ракети цього типу постачають Україні вже три країни: Велика Британія, Франція та Італія

Про поставки Італії заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час свого візиту на виробничий майданчик MBDA UK, де відбувається збірка та модернізація цих британських ракет.

Я вважаю Storm Shadow надзвичайною зброєю. Велика Британія, Франція та Італія готують її для використання, зокрема, в окупованому Криму, — заявив Шаппс в інтерв’ю The Times і додав, що британський уряд планує пришвидшити виробництво цих крилатих ракет.

Офіційно уряд Італії не повідомляв про передання ракет цього типу Україні.

Загалом, за неофіційними даними, повітряні сили Італії з 1999 року отримали 200 ракет Storm Shadow.