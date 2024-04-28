Пока в Украину привезут помощь США, силы рф могут добиться тактических успехов, - ISW

https://racurs.ua/n194802-poka-v-ukrainu-privezut-pomosch-ssha-sily-rf-mogut-dobitsya-takticheskih-uspehov-isw.html

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росія, ймовірно, досягне значних тактичних успіхів найближчими тижнями, поки ЗСУ не отримали американської допомоги, але навряд чи зможе прорвати українську оборону.

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Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму огляді, найближчими тижнями, поки Україна чекатиме на прибуття американської допомоги на фронт, російські війська, ймовірно, досягнуть значних тактичних успіхів, але навряд чи зможуть зламати українську оборону.

Допомога від США дозволить українським військам вирішити проблему нестачі матеріальних засобів і пригальмувати російські наступальні операції, що продовжуються, а російські сили, схоже, активізують спроби дестабілізації української оборони і зміцнюють позиції, очікуючи прибуття американської допомоги.

У російських сил є можливість досягти значних тактичних успіхів в районі Авдіївки і досягти оперативно значущої мети, захопивши Часів Яр, але жодна з цих спроб, швидше за все, не переросте в оперативно значущий прорив фронту в найближчій перспективі, не кажучи вже про те, щоб викликати крах української лінії оборони на Донеччині.

Як відзначають аналітики ISW, цього літа краще забезпечені сили ЗСУ зможуть запобігти оперативно важливим проривам вчасно очікуваних літніх наступальних дій росії. Однак російські війська, як і раніше, становитимуть значну загрозу Україні цього літа.

При цьому у росіян не вистачає сучасної та ефективної техніки, яку вони можуть і можуть розгорнути в Україні, а загальна бойова ефективність російських з'єднань і частин продовжує знижуватися. Російські сили частково покладаються на свої кількісні переваги в техніці та живій силі, і, на думку аналітиків ISW, цей акцент на кількості незалежно від якості приніс російській армії ряд тактичних успіхів, і в літній кампанії росія, як і раніше, спиратиметься на нього.

Крім цього, росіяни поступово, хоч і нерівномірно, здобувають уроки з минулих помилок оперативного планування. Швидше за все, літній наступ проходитиме на ширшій ділянці фронту. Російські сили також значно змінили операції тактичної авіації в Україні завдяки масовому використанню плануючих бомб, які продовжуватимуть грати критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, незважаючи на ймовірне покращення можливостей української ППО.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни продовжують масштабне технологічне вдосконалення своїх сил і готуються скористатися технологічними нововведеннями до того, як американська допомога надійде до ЗСУ у повному обсязі. Однак на тактичному рівні цю технологічну адаптацію ще не завершено, що відкриває для ЗСУ вікно можливостей.

Цілком ймовірно, що найближчими місяцями Україна стабілізує фронт і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року, вважає ISW.