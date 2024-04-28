У самолета Boeing 767 во время полета оторвался аварийный трап

https://racurs.ua/n194801-u-samoleta-boeing-767-vo-vremya-poleta-otorvalsya-avariynyy-trap-foto.html

Ракурс

У компанії Boeing, яка переживає серйозну кризу, пов’язану з безпековими питаннями, стався черговий інцидент.

.

Як повідомляє ABC News, літак Delta Airlines прямував з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Незабаром після зльоту пілоти передали інформацію про стукіт та вібрацію. Провівши у повітрі всього 33 хвилини, Boeing 767−300 знову приземлився у Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.

Первинний огляд показав, що аварійний трап літака відірвався. Компактну в ненадутому стані деталь вагою кілька кілограмів поки не знайшли.

Тільки за квітень цього року були зафіксовані такі інциденти з літаками Boeing: втрата шин при зльоті, шматок обшивки, що відірвався, спалах турбіни.

Особливий ажіотаж викликала ситуація в січні 2024 року: тоді під час польоту відірвалися двері аварійного виходу. У цей момент Boeing 737−9 Max був на висоті 5 тис. м.