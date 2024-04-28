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Ракурс
У літака Boeing 767 під час польоту відірвався аварійний трап

У літака Boeing 767 під час польоту відірвався аварійний трап (ФОТО)

28 кві 2024, 14:09
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У компанії Boeing, яка переживає серйозну кризу, пов’язану з безпековими питаннями, стався черговий інцидент.


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Як повідомляє ABC News, літак Delta Airlines прямував з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Незабаром після зльоту пілоти передали інформацію про стукіт та вібрацію. Провівши у повітрі всього 33 хвилини, Boeing 767−300 знову приземлився у Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.

Первинний огляд показав, що аварійний трап літака відірвався. Компактну в ненадутому стані деталь вагою кілька кілограмів поки не знайшли.

Тільки за квітень цього року були зафіксовані такі інциденти з літаками Boeing: втрата шин при зльоті, шматок обшивки, що відірвався, спалах турбіни.

Особливий ажіотаж викликала ситуація в січні 2024 року: тоді під час польоту відірвалися двері аварійного виходу. У цей момент Boeing 737−9 Max був на висоті 5 тис. м.

Джерело: Ракурс


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