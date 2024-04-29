Рашисты за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 467 тыс. человек, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n194821-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-320-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 467 тис. 470 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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