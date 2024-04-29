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Рашисты за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 467 тыс. человек, фото: ТАСС
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 320 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194821-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-320-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 467 тис. 470 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 285 танків;
- 14 тис. 7 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 985 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 51 одиницю РСЗВ;
- 778 одиниць засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 528 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 124 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 974 одиниці спеціальної техніки.