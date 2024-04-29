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Рашисты за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 467 тыс. человек, фото: ТАСС

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 320 человек (ИНФОГРАФИКА)

29 апр 2024, 09:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 467 тис. 470 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 285 танків;
  • 14 тис. 7 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 985 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 51 одиницю РСЗВ;
  • 778 одиниць засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 528 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 124 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 974 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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